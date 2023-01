अलविदा शरद यादवः 3 राज्यों से बने सांसद, जन्म MP में लेकिन तीन दशक तक बिहार की राजनीति का केंद्र बने रहे

Sharad Yadav Passed Away: पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शरद यादव लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। मध्यप्रदेश में जन्म लेने वाले शरद यादव तीन दशक तक बिहार की राजनीति में एक धूरी थे।





Sharad Yadav Death: Soldier of Socialism who Born in MP but be the lead politician of Bihar