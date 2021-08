Shashi Tharoor ने स्टाइल में तोड़ा नारियल, सोशल मीडिया पर बन गए मजेदार Memes

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ( Shashi Tharoor ) आए दिन अपने किसी की किसी काम की वजह से सुर्खियां बंटोर ही लेते हैं, फिर चाहे वो उनका अंग्रेजी का ज्ञान हो या फिर मोदी सरकार पर हमला या फिर कोई ओर वजह। शशि थरूर अपने अंदाज से सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं।

ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दरअसल इस उनके नारियल फोड़ने की स्टाइल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यूजर्स उनके इस अंदाज पर मजेदार मीम ( Memes ) बना रहे हैं। मीम तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएगा।

There are many of these memes going around using the pic of me ritually smashing a coconut. I don’t know who dreams them up by they are often very funny. This one is one of my favourites: pic.twitter.com/yGk0LWz1TR