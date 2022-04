महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक की पत्नी ने किया सुसाइड, पुलिस ने शुरू की जांच

Shiv Sena MLA wife Suicide: शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर की पत्नी रजनी कुडालकर का शव आवास पर लटकता मिला है। पुलिस का मानना है घरेलू कारणों के कारण ये बड़ा कदम रजनी ने उठाया है।

महाराष्ट्र शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर की पत्नी रजनी कुडालकर का शव उनके आवास से बरामद किया गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार रजनी ने खुदकुशी की है, उनका शव उनके आवास पर लटका मिला है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मंगेश कुडालकर कुर्ला विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के विधायक हैं। अभी तक आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट कुछ पता नहीं चल सका है।

Shiv Sena MLA Mangesh Kudalkar's wife was found hanging at her residence