Shraddha Murder Case: आफताब का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, कोर्ट से मिली परमिशन

Shraddha murder case: श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी हत्यारे आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसके लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पुलिस को परमिशन दे दी है। इससे पहले पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट कराने के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है।

Shraddha murder case: Aftab's polygraphy test will be done, permission received from court