गुजरात-कर्नाटक के बाद हिमाचल प्रदेश में भी स्कूली बच्चे पढ़ेगे भगवद गीता, शिक्षा मंत्री का ऐलान

गुजरात और कर्नाटक के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने भी स्कूली बच्चों को भगवद गीता पढ़ना होगा। इसी सत्र से इसे पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा।

गुजरात और कर्नाटक के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने भी स्कूली पाठ्यक्रम में ‘भगवद्गीता’ को जोड़ने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में क्लास 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद्भगवद्‌गीता एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने मंडी में रविवार को एक मंच से कहा, "मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस सत्र से कक्षा 9 से 12 वीं तक सभी स्कूली छात्रों को 'श्रीमद्भगवद् गीता' पढ़ाया जाएगा।"

