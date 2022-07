सिद्धू मूसेवाला के पिता का बड़ा बयान, बेटे की हत्या की 8 बार हुई कोशिश, गैंगस्टर चला रहे समानांतर सरकार

Sidhu Moose Wala Murder Case: सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके बेटे को 8 बार जान से मारने के प्रयास हुए थे। उसके पीछे दर्जनों लोग पड़े थे फिर भी आप सरकार ने सुरक्षा हटाई।

Sidhu Moose Wala Father: सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से दिल्ली पुलिस इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ़्तारी कर चुकी है। इस मामले में जांच और धरपकड़ जारी है। इससे सिद्धू के परिवारवालों को न्याय तो मिलेगा, लेकिन उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आ सकेगा। ये दर्द सिद्धू के माता-पिता के बयानों में छलक उठता है। आज मंगलवार को सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को मारने के प्रयास कई बार किये गए और करीब 60-80 लोग मूसेवाला के पीछे पड़े थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए।

Sidhu Moosewala father says, Gangsters running parallel govt in Punjab,8 attempts to kill his son