Sidhu Moosewala Murder: शूटर प्रियव्रत को एक से अधिक गर्लफ्रेंड रखना पड़ा भारी, गिरफ़्तारी में रही बड़ी भूमिका

Sidhu Moosewala Murder: पुलिस को सोमवार को मूसेवाला की हत्या के मामले में शूटर प्रियव्रत को सोमवार को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ़्तारी में प्रियव्रत की गर्लफ्रेंड की खास भूमिका रही है। जानिए कैसे ...

सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इस हत्या में शामिल शूटर प्रियव्रत फौजी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात के मुद्रा से गिरफ्तार किया था। पुलिस इसकी खोज दिन-रात कर रही थी और उसे कामयाबी भी मिली जिसमें प्रियव्रत की महिला दोस्त की भूमिका सामने आ रही है। दरअसल, प्रियव्रत को एक से अधिक महिला से दोस्ती ही उसपर भारी पड़ गई।

Sidhu Moosewala Murder shooter priyavrat arrested because of his girlfriend