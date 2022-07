कर्नाटक की सिनी शेट्टी बनीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, जानिए इनसे जुड़ी खास बातें

Femina Miss India 2022: कर्नाटक की सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती हैं, जो एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर हैं। इसके साथ ही उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में स्नातक कर रखा है। आइए जानते हैं सिनी शेट्टी से जुड़ी खास बातें।

Femina Miss India 2022: कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ, जहां धमाकेदार इवेंट के बाद सभी को 2022 की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड मिल गई। 21 साल की सिनी शेट्टी का जन्म मुंबई में हुआ था, जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में स्नातक कर रखा है। इसके साथ ही वह प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर भी हैं।

Sini Shetty of Karnataka became Femina Miss India World, know special things related to her