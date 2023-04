बिहार के नालंदा, सासाराम में हिंसा के बाद स्थिति में सुधार, अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील

Violence in Nalanda, Sasaram: रामनवमी के बाद बिहार के नालंदा और सासाराम में जिले में भड़की हिंसा पर अब धीरे-धीरे काबू पा लिया गया है। दोनों जिलों में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अब स्थिति सामान्य होने लगी है। हालांकि अब भी दोनों जिलों में पुलिस बल की भारी तैनाती और धारा 144 लागू है।

Situation improves after Violence in Bihar's Nalanda, Sasaram, appeals not to pay attention to Rumors