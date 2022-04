गुजरात के भरूच की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 6 मजदूरों की मौत

गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के भरूच में बड़ा हादसा हो गया है। एक केमिकल फैक्‍ट्री में ब्‍लास्‍ट में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा कैसे हुआ इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस हादसे की खबर लगते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सप्ताह की शुरुआती दिन में गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के भरूच जिले में रासायनिक कारखाने में जोरदार विस्फोट हो गया। इस ब्लास्ट में कम से कम छह कर्मचारियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाई में घटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि, ब्‍लास्‍ट की आवाज इतनी तेज थी को काफी दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। फिलहाल एक कर्मचारी के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है।

Six Workers Killed In An Explosion At A Chemical Factory In Bharuch Gujarat