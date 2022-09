सेना में हटेंगे गुलामी के निशान, अलग होगी वर्दी, बदले जाएंगे रेजिमेंटों के नाम!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया था। इसके साथ ही उन्होंने रेड क्रॉस के जरिए अंग्रेजों की गुलामी के निशान को भी हटा दिया था। अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और सेना से अंग्रेजों की गुलामी का निशान पूरी तरह हटने जा रहा है।

अंग्रेजों के 200 से भी ज्यादा वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा। यही नहीं उनके देश छोड़कर भागने के बाद भी कई वर्षों से उनकी हुकूमत की कई चीजें भारत के जख्मों को ताजा बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अब देश में अंग्रेजों की गुलामी के निशान को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया, जिसपर से अंग्रेजी हुकूमत की निशान रेड क्रॉस को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि, अब ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। भारतीय सेना में जारी उन सभी परिपाटियों को खत्म करने की तैयारी चल रही है, जो हमें अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है।

Slavery Marks Will End In Indian Army Uniform Will Change Regiments Will Also Have New Names