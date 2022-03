फोटो मैंने खींची और क्रेडिट ANI को, स्मृति ईरानी का ये ट्वीट हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर कभी कभी नेता अपने ट्वीट्स के लिए काफी चर्चा में होते हैं और इस बार स्मृति ईरानी अपने ट्वीट के लिए चर्चा में हैं।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट को लेकर यूजर्स ने जमकर मौज ली। दरअसल, स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए उसके क्रेडिट को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ये फोटो स्मृति ईरानी ने सीएम योगी के शपथ ग्रहण के दौरान ली थी। इस फोटो में पीएम मोदी, अमित शाह नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता थे। इस फोटो को किसी और को क्रेडिट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है।

Smriti Irani click photo but her credit tweet goes viral