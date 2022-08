गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी का न कोई बार है न रेस्टोरेंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को लगाई फटकार

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार का लाइसेन्स रखने के आरोपों के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कांग्रेस को जोरदार फटकार भी लगाई है और सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी कथित गैर लाइसेन्स रेस्टोरेंट विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई है। सोमवार को कोर्ट ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा के रेस्टोरेंट और बार की मालिक नहीं है और न ही उन्होंने कभी इसके लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने ये टिप्पणी महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर करने के बाद की है।

Smriti Irani, daughter don't seem to own Goa restaurant and bar: High Court order