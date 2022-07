National Herald Case: ED ने सोनिया गांधी को कल फिर बुलाया, आज दो राउंड में 6 घंटे तक हुई पूछताछ

Sonia Gandhi ED Questioning: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ पूरी हो गई है। उन्हें कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके लिए ईडी ने सोनिया गांधी के नाम तीसरी बार समन जारी किया है।

Sonia Gandhi is Summoned for Third Round of Questioning by ED tomorrow