क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस में बहुत पहले शामिल करना चाहती थीं सोनिया? वीरप्पा मोइली ने किया खुलासा

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर काफी उत्सुक हैं। वो काफी पहले ही ऐसा करना चाहती थीं लेकिन विलंब हो गया। ये बात कही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने । वीरप्पा मोइली ने सोमवार को प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की वकालत भी की।

Sonia Gnadhi want Prashasnt kishor to join Congress says Veerappa Moily (PC: PTI)