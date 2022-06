सौरव गांगुली ने किया बड़ा ऐलान, BCCI अध्यक्ष पद से इस्तीफे के दिए संकेत

Sourav Ganguly: क्या पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे? अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एक अलविदा पोस्ट में इसके संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत की बात कही है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, BCCI के सचिव जय शाह ने कहा है कि वो अभी इस पद पर बने हुए हैं। दरअसल, सौरव गांगुली ने अपने प्रशंसकों के लिए एक विदाई नोट पोस्ट ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी नई योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं वो राजनीति में एंट्री ले सकते हैं।

Sourav Ganguly to resign as BCCI president? Cryptic Tweet On New Chapter Of His Life