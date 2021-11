NCB की स्पेशल टीम SIT दिल्ली से पहुंची मुंबई, क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन खान के मामले के साथ 5 अन्य मामलों की भी करेगी जांच

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में घिरे NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो / Narcotics Control Bureau) के ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस से हटा लिया गया है। समीर वानखेड़े ने ही आर्यन को 2 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया था। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली से NCB की एक स्पेशल टीम मुंबई पहुंची है। इस टीम का नाम SIT (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम / Special Investigation Team) है। इस स्पेशल टीम का नेतृत्व 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर और NCB के उप-महानिदेशक संजय कुमार सिंह करेगे।

आर्यन के मामले के साथ 5 अन्य मामलों की भी जांच करेगी SIT

यह SIT आर्यन के मामले समेत कुल 6 मामलों की जांच करेगी। इन मामलों में नवाब मालिक के दामाद समीर खान, कुछ समय पहले ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुए अभिनेता अरमान कोहली और 3 अन्य ड्रग्स से जुड़े मामले हैं।

NCB के दक्षिण-पश्चिमी रीज़न के उप-महानिदेशक का इस फैसले पर बयान

NCB के दक्षिण-पश्चिमी रीज़न के उप-महानिदेशक मुथा अशोक जैन ने इस फैसले पर शुक्रवार की शाम को पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, "हमारे जोन के कुल 6 मामलों की जांच अब दिल्ली की NCB टीमें करेंगी। इसमें आर्यन खान का मामला और 5 अन्य मामले शामिल हैं। यह एक प्रशासनिक फैसला था।"

Mumbai | Total 6 cases of our zone will now be investigated by Delhi teams (of NCB), including Aryan Khan's case and 5 other cases. It was an administrative decision: Mutha Ashok Jain, Deputy DG, South-Western Region, NCB



