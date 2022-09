SpiceJet की फ्लाइट अचानक हवा में हुई खराब, दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

हवाई यात्रा करने वालों को लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल स्पाइस जेट का एक विमान अचानक हवा में खराब हो गया है। इस बात की सूचना जैसी ही यात्रियों को लगी विमान में ही हड़कंप मच गया।

विमानों में खराबी की खबरें बीते कुछ दिनों में लगातार सामने आ रही हैं। कई एयरलाइंस इस तरह की परेशानी से जूझ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। ताजा मामला स्पाइसजेट की फ्लाइट का है। स्पाइसजेट की फ्लाइट आसमान में अचानक खराब हो गई। बस फिर क्या था, इस बात की सूचना जैसे ही यात्रियों तक पहुंची विमान में ही हड़कंप मच गया। हालांकि, गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के मुताबिक, ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी आ गई थी, हालांकि पायलट ने तुरंत समस्या को गंभीरता से लेते हुए विमान की आपातकालीन लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई।

Spicejet Flight Was Diverted Back To Delhi Due To An Autopilot Snag