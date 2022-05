Sri Lanka में अब तक का सबसे बड़ा संकट, केवल एक दिन का बचा है पेट्रोल

Srilanka Crisis: श्रीलंका में सरकार बदलने ले बावजूद हालात काबू से बाहर दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका सरकार ने अब अपने बयान में जानकारी दी है कि देश में पेट्रोल-डीजल का स्टॉक केवल एक दिन का ही बचा है।

Updated: May 16, 2022 10:38:39 pm

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि शायद ही अभी वो संभल पाए। हाल ही मेंन नए प्रधानमंत्री बनाए गए रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका में केवल एक दिन का ही पेट्रोल बचा है। ये जानकारी उन्होंने टीवी के माध्यम से देश की जनता को दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य देश को बचाना है न कि किसी व्यक्ति, परिवार या समूह को। वहीं, श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक संकट के कारण विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ऐसे में आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक के लिए श्रीलंका सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है।

Sri Lanka out of petrol, economy in a precarious condition- PM