बिट्टा कराटे के खिलाफ फिर खुलेगा केस! कश्मीरी पंडित की याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 90 के दशक में हुए नरसंहार के मुख्य आरोपी रहे बिट्टा कराटे को लेकर कश्मीरी पंडितों में खासी नाराजगी है। खास बात यह है कि एक बार फिर बिट्टा की मुश्किल बढ़ सकती है। कश्मीरी पंडित की याचिका पर कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी।

जम्मू कश्मीर में 20 से ज्यादा हत्याओं के आरोपी रहे आतंकी बिट्टा कराटे की मुश्किल 31 साल बाद एक बार फिर बढ़ सकती है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद से ही कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। वहीं आतंकी बिट्टा कराटे को लेकर भी कश्मीरी पंडित ने श्रीनगर कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में बिट्टा कराटे के खिलाफ केस दोबारा खोले जाने की मांग की गई है। इसी मामले में बुधवार को श्रीनगर कोर्ट में सुनवाई होना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाता है तो बिट्टा कराटे की मुश्किलें तीन दशक के बाद एक बार फिर बढ़ सकती है। बता दें कि उस दौरान बिट्टा कराटे के सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था।

