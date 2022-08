बिहारः भारत-नेपाल बॉर्डर पर तैनात SSB जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी से चल रहा था विवाद

बिहार के सुपौल जिले में आज तेलंगाना के एसएसबी जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उक्त जवान की 8 महीने पहले शादी हुई थी। बीते कुछ दिनों से पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी दौरान आज पत्नी से फोन पर बात करते हुए SSB जवान ने गोली मारकर जान ले ली।

SSB jawan from Telangana shoots himself dead in Bihar in family Tension