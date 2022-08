SSC Scam case: पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजे गए, 31 अगस्त को अगली पेशी

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को SSC घोटाला मामले में 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में पेशी के दौरान पार्थ और अर्पिता के वकील ने दोनों को जमानत देने के लिए अपील की थी, जिसका ED ने विरोध किया।

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को राहत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। शिक्षा घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज कोर्ट में पेश किया गया था। पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विरोध किए जाने के बाद दोनों को 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Former West Bengal minister Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee sent to Judicial Custody till August 31