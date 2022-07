SSC Scam: ED को भारी पड़ रही पार्थ चटर्जी की कस्टडी! नहाने से खाने तक किए जा रहे ये खास इंतजाम

पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षा भर्ती घोटाले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। रोजाना इस मामले में खुलासे भी हो रही है। इस बीच खबर मिल रही है कि शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को हिरासत में रखना प्रवर्तन निदेशालय को भारी पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 50 करोड़ रुपए ज्यादा कैश और 6 किलो सोना बरामद किया है। फिलहाल ED उनसे कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच खबर मिल रही है कि पार्थ चटर्जी को कस्टडी में रखना प्रवर्तन निदेशालय को काफी महंगा पड़ रहा है। पार्थ चटर्जी के नहाने से लेकर उनके खाने तक के लिए ईडी को विशेष इंतजाम करना पड़ रहे हैं। ऐसे में ईडी को उनकी कस्टडी भारी पड़ रही है।

