Bihar News: महेंद्रनाथ मंदिर में मची भगदड़, 2 महिलाओं की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, सामने आया वीडियो

बिहार के सीवान में महेंद्रनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी घटना हुई। मंदिर में एंट्री के दौरान भीड़ में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। सावन की पहली सोमवारी पर हुए इस हादसे में कई और श्रद्धालु भी घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद मंदिर में भारी सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है। यह घटना बिहार के ऐतिहासिक महेंद्रनाथ मंदिर में सुबह 3 बजे हुई।

Stampede Broke Out In The Temple On The First Monday Of Sawan in Baba Mahendranath Dham temple, Two Women died