ओडिशा के सबसे लंबे पुल में भगदड़, 1 की मौत, कई घायल

Submitted by:

ओडिशा के सबसे लंबे पुल में मकर संक्रांति के मौके पर 2 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे, जहां भगदड़ मचने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर व सामान्य रूप से घायल हो गए हैं।

At least 2 feared dead, 10 hurt as Odisha's longest bridge sees stampede