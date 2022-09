स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधते हुए मांगे सबूत, पूछा 'कहीं तुम गोडसे को भगवान तो नहीं मानते?'

स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) पर निशाना साधते हुए सबूत की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'जो हिंदू कल्चर के अपमान की तुम बात कर रहे हो, वो मैंने कब किया। कोई किल्प या कोई ऐसा शो हो तो मुझे भी दिखाओ।'

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध के चलते स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा शो रद्द कर दिया गया है, जो 28 अगस्त को होने में होने वाला था। इसको लेकर आज कुणाल कामरा ने विश्व हिंदू परिषद को संबोधित करते हुए एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने VHP पर जमके निशाना साधा है। इसमें कुणाल कामरा ने लिखा कि आपने गुड़गांव में होने वाले मेरे शो क्लब के मालिक धमकी देकर कैंसिल करवा दिया है, जिसमें क्लब मालिकों को क्या दोष दूं उनको भी तो बिजनेस करना है। वो गुड़ों से वो कैसे उलझेंगे, अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी तो आपके पास आएगी रिक्वेस्ट करने।

