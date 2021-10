कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के 9 महीने बाद कहां पहुंचा भारत?

नई दिल्ली। भारत ने सितंबर में कोरोना वैक्सीनेशन के नौ महीने पूरे कर लिए हैं। देश में अब तक वैक्सीन की 89 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 23,87,23,405 व्यक्तियों, यानी भारत की वयस्क आबादी का 25.4 प्रतिशत और भारत की कुल आबादी के 17.5 प्रतिशत व्यक्तियों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है।

भारत ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का पूरी तरह से टीकाकरण कर दिया जाए। फिलहाल, भारत में लगाई जाने वाली सभी कोविड वैक्सीन के दो-डोज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने अब तक अपनी 69% से अधिक वयस्क आबादी का टीकाकरण किया है, या फिर 65 करोड़ व्यक्तियों को टीके की कम से कम एक खुराक दे दी गई है।

जुलाई 2021 के बाद से भारत के टीकाकरण अभियान में तेजी से बदलाव देखा गया है। जहां देश में कोविड की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान टीकों की कमी देखी गई, अगस्त और सितंबर में हर महीने लगभग 5 करोड़ और टीके जोड़े गए। सितंबर में वैक्सीन की 23.60 करोड़ खुराकें दी गईं। अगस्त में 18.38 करोड़ खुराक दी गई, जबकि जुलाई में 13.45 करोड़ डोज लगाए गए।

