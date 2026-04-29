चोरी हुई दुर्लभ मूर्तियां भारत में आई, अमेरिका से लौटीं देश की 657 मूर्तियां, जानिए कितनी कीमती हैं?

इनमें एक खास मूर्ति अवलोकितेश्वर की है, जो कांस्य से बनी है और जिसकी कीमत करीब 2 मिलियन डॉलर बताई गई है। यह मूर्ति छत्तीसगढ़ के सिरपुर से जुड़ी हुई है और पहले रायपुर के एक संग्रहालय में रखी थी। बाद में इसे चुरा लिया गया और अमेरिका पहुंचा दिया गया। एक और अहम मूर्ति भगवान बुद्ध की है, जो लाल पत्थर से बनी है और जिसकी कीमत 7.5 मिलियन डॉलर आंकी गई है। यह मूर्ति उत्तर भारत से चोरी की गई थी और काफी नुकसान की हालत में मिली। इसके अलावा नृत्य करते हुए गणेश जी की एक मूर्ति भी शामिल है, जिसे मध्य प्रदेश के एक मंदिर से चुराया गया था और बाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर न्यूयॉर्क में नीलाम कर दिया गया।