काले कारनामों को छिपाने के लिए 'काला जादू' जैसे अंधविश्वासी शब्दों का इस्तेमाल करें बंद, राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं के हालिया काले कपड़ों में किए गए प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा है कि, कांग्रेस कितना भी काला जादू कर ले जनता विश्वास नहीं करने वाली है। इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि काले कारनामों को छिपाने के लिए 'काला जादू' जैसे अंधविश्वासी शब्दों का इस्तेमाल बंदे करें।

Published: August 11, 2022 10:43:49 am

महंगाई, बेरोजगारी व कथित तौर पर ED के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार 5 अगस्त को देशभर में विरोध प्रर्दशन किया। वहीं दिल्ली में विरोध प्रर्दशन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने काले कपड़े पहन कर विरोध प्रर्दशन किया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 10 अगस्त को जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश के लोगों का ध्यान लाना चाहता हूं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयाश किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश के लोगों को समझना जरूरी है।

Stop using superstitious words like ‘kala jadu’: Rahul Gandhi's dig at PM Modi