NCRB रिपोर्ट में दावा, देश में स्टूडेंट्स सुसाइड केस बीते पांच साल में सर्वाधिक, एक साल में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने की आत्महत्या

NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि भारत में स्टूडेंट्स सुसाइड केस पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल आत्महत्या के कारण 13 हजार से अधिक छात्रों की मौत हुई है। साल 2016 से 2021 के दौरान 27% से अधिक छात्रों ने आत्महत्याएं की।

NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) ने रिपोर्ट जारी करते हुए चौकाने वाले आकड़े सामने रखे हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2021 में सर्वाधिक स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र में आत्महत्याएं हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का नाम है। NCRB की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया (ADSI) रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 से 2021 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान छात्रों की आत्महत्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके कारण यह पिछले पांच सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

Student suicide in India at a five-year high, last year more than 13 thousand students died by suicide