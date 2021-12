ओमिक्रॉन वेरिएंट 70 गुना तेजी से फैल सकता है, फेफड़ों पर असर 10 गुना कम: रिपोर्ट

हांगकांकग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला है कि ओमिक्रॉन अभी तक पाए गए कोरोना के वेरिएंट के मुकाबले 70 गुना तेजी से फैलता है।

नई दिल्ली। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनियाभर में फैल रहा है। इसको लेकर लोगों में डर भी है। वहीं इस नए वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कई अध्ययन किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर कई विशेषज्ञ दावा कर चुके हैं कि यह वेरिएंट पहले पाए गए वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है। ऐसे में एक स्टडी में भी यही बात सामने आई है। दरअसल, हांगकांकग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला है कि ओमिक्रॉन अभी तक पाए गए कोरोना के वेरिएंट के मुकाबले 70 गुना तेजी से फैलता है। बताया गया कि ओमिक्रॉन, फेफड़े तक एयर को पहुंचाने वाली नलिकाओं में 70 गुना तेजी से विकसित हो सकता है।

