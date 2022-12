सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस आलाकमान ने दी मंजूरी- सूत्र

Himachal New CM: सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर मंजूरी दे दी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे सुक्खू लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। सुक्खू पिछले 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं। उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कांग्रेस की बैठक के बाद होगी।

Sukhwinder Singh Sukhu be the new CM of Himachal, Congress high command approves his name