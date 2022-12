हिमाचल: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली CM पद की शपथ, राहुल, प्रियंका सहित कई बड़े नेता हुए शामिल

कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे सहित कई बड़े नेता शामिल हुए।

Sukhwinder Singh Sukhu became the CM of Himachal, many big leaders including Rahul, Priyanka joined