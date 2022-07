भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार

सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार मामले में झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमण और जस्टिस कृष्ण मुरारी तथा हिमा कोहली ने झारखंड व सीएम की याचिकाओं की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के याचिका पर सुनवाई जारी रखने के फैसले को चुनौती दी है। वहीं, दाखिल की गई याचिकाओं की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है।

