PMLA money laundering law:अपने फैसले के 2 अहम पहलुओं पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को जारी किया नोटिस

Prevention of Money Laundering Act: प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) पर अपने फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समझता है कि उसे फिर से फैसले के दो अहम पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) पर कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि PMLA फैसले पर फिर से विचार करने को तैयार है। इस संबंध में उसने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है।

Supreme Court agrees to reconsider two aspects of its PMLA judgement, issues notice to Centre