​सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांग उम्मीदवारों को IPS समेत अन्य नौकरी के लिए अप्लाई करने की दी मंजूरी

शारीरिक रूप से अक्षम्य लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश की सर्वोच्च अदालत ( Supreme Court ) ने दिव्यांगों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को IPS समेत अन्य सेवाओं में नौकरी के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने UPSC परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने इन सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को IPS, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और DANIPS में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि, यह उम्मीदवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक UPSC को आवेदन दे सकते है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है। वहीं अदालत ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि, आवेदन करने वाले लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।

Supreme Court Allows Physically Disabled Persons To Apply For IPS other Services Provisionally