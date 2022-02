Road Rage Case: नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ी मुश्किलें, 33 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला 33 साल पुराना है। रोड रेज मामले को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई की। सुप्रीम अदालत ने साधारण चोट की बजाए गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

पंजाब पीसीसी चीफ और अमृतसर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 33 वर्ष पुराने रोडरेज मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने से जुड़ी एक और अर्जी पर जवाब मांगा है। दरअसल अर्जी में मामले का दायरा बढ़ाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिस घटना में किसी की मौत हुई हो, उसमें सिर्फ मारपीट की धारा लगाना गलत है। कोर्ट ने सिद्धू से दो हफ्ते में इसको लेकर जवाब मांगा है। तब तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है।

Supreme Court asks Navjot Sidhu to Respond to Application Within 2 weeks