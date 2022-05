देश द्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पुनर्विचार तक नहीं दर्ज हो सकेंगे नए मामले

देश की सर्वोच्च अदालत ने देश द्रोह कानून को लेकर हो रही सुनवाई के बीच बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि, जब तक पुनर्विचार किया जा रहा है, तब तक राजद्रोह कानून को लेकर कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदातल ने कहा है कि, जब तक पुनर्विचार किया जा रहा है तब तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। यही नहीं इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि, जो भी लंबित मामले हैं उनपर यथास्थिति रखी जाए, यानी उनको लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जब तक अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं ले लेती है।

Supreme Court Bans Use Of Sedition Law New Cases Will Not Registered Till Reconsideration