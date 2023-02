सुप्रीम कोर्ट का एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार, याचिका की खारिज

Contesting Elections on More than One Seat आम चुनाव में एक उम्मीदवार को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। इस मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस नियम को खत्म करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, यह एक नीतिगत मामला और राजनीतिक लोकतंत्र का मुद्दा है। बेंच में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने जोर देकर कहा, इसका संसद को फैसला करना है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में आम चुनाव में एक उम्मीदवार को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकने की मांग की गई थी।