NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 21 मई को ही होगा एग्जाम

NEET-PG 2022 एग्जाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस परीक्षा को लेकर शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है। एग्जाम स्थगित करने वाला याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एग्जाम 21 मई को ही आयोजित की जाए। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस समय पर परीक्षा का स्थगन सिर्फ अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा। इससे पेशेंट केयर भी प्रभावित होगी और तैयारी करने वाले 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए भी ये गलत होगा। बता दें कि, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। IMA की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा गया था।

