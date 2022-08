चुनावों में मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शीर्ष अदालत मान चुकी है गंभीर समस्या

राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव के दौरान की जाने वाली मुफ्त घोषणाएं को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश की शीर्ष अदालत में इस मामले पर लगातार सुनवाई भी चल रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने मामले में अहम सुनवाई है।

देश की सर्वोच्च अदालत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर एक बार फिर सोमवार को सुनवाई होना है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह परिभाषित करना होगा कि फ्रीबी क्या है? साथ ही जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए, हम इसका परीक्षण करेंगे। दरअसल इस सवाल पर विभिन्‍न पार्टियों का मत अलग-अलग है।

पिछली सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने इसे गंभीर समस्या माना था। साथ ही सरकार को एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। इस समिति में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई थी।





