सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों को किया बंद, कहा- 'दायर याचिकाओं का अब कोई अर्थ नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने मामलों को बंद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों को काफी समय बीत गया है और अब ये बेकाम हो गए हैं। कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े मामलों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय याचिकाकर्ता और मामले में आरोपी शख्स यानी की दोनों की मौत होने के बाद लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों को लेकर दायर कई याचिकाओं का अब कोई अर्थ नहीं है। अदालत ने कहा कि अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि आरोपी रहे इन लोगों पर केस चलाया जाए। ऐसे में उन पर कार्यवाही को बंद किया जा रहा है।

Supreme Court of India closes cases pertaining to 2002 Gujarat riots and petitions against 1992 Babri Masjid demolition