रेवड़ी कल्चर : सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच को भेजा मामला, केंद्र से पूछा- सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते

Supreme Court on Freebies : रेवड़ी कल्चर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल किये और पूछा कि अबतक वो इस मामले पर कोई बैठक या कमेटी क्यों नहीं बनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को नई बेंच के पास ट्रांसफ़र कर दिया है।

रेवड़ी कल्चर ममले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि उसने अब तक इसपर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई और क्यों इसके लिए कोई विशेष कमेटी का गठन नहीं किया? कोर्ट ने अब इस मामले को नई बेंच के पास भेज दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ कर रही थी।

Supreme Court on Freebies : Why Cant Centre Call For An All Party Meeting To Discuss? Supreme Court Asks