Supreme Court on Hate Speeches : सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में टीवी चैनलों को लताड़ा, कहा- मूकदर्शक क्यों बनी हुई है सरकार

Supreme Court On Hate Speech: हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों व उसके एंकरों पर सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि टीवी भड़काउ बयानबाज़ी का प्लेटफार्म बन गया है और खासकर राजनेता इसका फायदा उठा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले को लेकर टीवी चैनलों को जमकर लताड़ा और केंद्र सरकार भी सवाल किया है। कोर्ट ने कहा कि टीवी पर होने वाली बहसबाजी में एंकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। सवाल ये भी है कि आखिर सरकार इसपर मुकदर्शक क्यों बनी हुई है।

Supreme Court On Hate Speech On TV, Says, why the govt is remaining a mute spectator