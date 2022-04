जेल से छूटेगा गैंगस्टर अबू सलेम! Supreme Court ने जेल की सजा बढ़ाने की मांग पर केंद्र को लगाई फटकार

Supreme Court on Abu Salem case: क्या गैंगस्टर और मुंबई बम धमाकों में शामिल अबू सलेम जेल से छूट सकता है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा लेकिन इस मामले अब कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर उसे फटकार लगाई है।

Abu Salem case:अबू सलेम जेल से छूटेगा या नहीं इसपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। 25 साल से अधिक की जेल की सजा के खिलाफ गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्द्रीय गृह मंत्रालय को फटकार लगाई। केंद्र सरकार के इस रुख को कोर्ट ने खारिज करते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया कि याचिका समय से पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र द्वारा मामले पर फैसला करने के लिए कहने पर आपत्ति जताई।

Supreme Court raps Center over its stand to extend Abu Salem's jail term