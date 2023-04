ED-CBI के खिलाफ दायर विपक्षी दलों की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नेताओं के लिए अलग नियम नहीं

Submitted by:

Supreme Court on Plea Against ED CBI: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने इन 14 दलों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

Supreme Court refuses to entertain a plea filed by 14 opposition parties Against ED CBI