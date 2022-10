सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर पीड़ित आरोपी की जमानत रद्द करने की याचिका पर ED को लगाई फटकार, अधिकारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाया है। इस आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर से पीड़ित होने के कारण जमानत दिया था, जिसके खिलाफ ED ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

Supreme Court reprimands ED for cancellation of bail of accused suffering from cancer