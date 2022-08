बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को रेप मामले में मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Supreme Court stays proceedings against BJP’s Shahnawaz Hussain: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाड सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

सोमवार को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने वर्ष 2018 के कथित रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे और तीन महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। इस आदेश के बाद बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले की सुनवाई सितंबर के तीसरे सप्ताह तक के लिए टाल दी है।

Supreme Court Stays Delhi HC Order To Register FIR Against BJP's Shahnawaz Hussain In Rape Case