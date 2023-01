1,337.76 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ Google की याचिका, 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Submitted by:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Google पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसके खिलाफ Google ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है, इसपर शीर्ष अदालत 16 जनवरी को सुनवाई करेगा।

Supreme Court to hear Google's plea on 16 January against CCI penalty