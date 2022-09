आवारा कुत्तों के खतरे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को करेगा सुनवाई

आवारा कुत्तों के खतरे से संबंधित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना है कि सड़क पर चलने वालों के लिए कुत्ते गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके लिए कोर्ट ने जस्टिस सीरी जगन की समिति को एर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को अंतरिम आदेश के लिए आवारा कुत्तों के खतरे से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध किया। कोर्ट का कहना है कि सड़क पर चलने वालों को कुत्तों का काटना अस्वीकार्य है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट केरल में स्ट्रीट गैंग हमलों का हल खोजना चाहता है। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर इसके लिए नियमों में संशोधन करने का भी निर्देश दिया। सड़क पर चलने वालों की समस्या गंभीर है। इस मामले में दायर की गई याचिका पर विचार करे हुए अदालत ने सुझाव दिया कि सभी पक्षों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सुझाव देना चाहिए।

